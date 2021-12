Nintendo : Le pirate de la Switch doit verser 10 millions de plus à Nintendo

Le Canadien Gary Bowser a été condamné à payer au total près de 15 millions de dollars de dédommagement au géant du jeu vidéo, à la suite de plusieurs procès intentés contre lui.

Gary Bowser, qui porte le même nom que l’ennemi principal du personnage Mario de Nintendo en forme de tortue (mais aussi que le président américain de la firme), a accepté de payer 10 millions de dollars pour régler le procès intenté à son encontre par Nintendo of America. Le jugement final de cette affaire civile vient s’ajouter au procès fédéral pour lequel le Canadien de 52 ans a déjà plaidé coupable à la fin du mois d’octobre. Il avait été condamné à payer 4,5 millions de dollars au géant nippon du jeu vidéo et risque encore 10 ans de prison, mais un jugement final n’a pas encore été pris à ce sujet.

Membre du groupe de pirates Team-Xecuter, Gary Bowser est connu pour avoir tiré profit de la vente de logiciels et de matériel permettant de faire tourner des jeux piratés protégés par le droit d’auteur sur les consoles 3DS et Switch de Nintendo, entre autres. Il avait été arrêté en 2020 en République dominicaine et transféré vers les États-Unis.