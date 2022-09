Fuite de «GTA VI» : Le pirate présumé de 17 ans plaide non coupable

Arrêté la semaine dernière par les forces de l’ordre britannique, un ado de 17 ans qui pourrait être à l’origine de l’une des plus grandes fuites dans le domaine du jeu vidéo, à savoir celle liée à «GTA VI», futur jeu très attendu de Rockstar Games, a comparu lundi devant un tribunal pour mineurs à Londres. Inculpé la semaine dernière de plusieurs chefs d’accusation pour violation des conditions de libération sous caution et d’utilisation abusive d’un ordinateur, le pirate présumé a plaidé non coupable, rapporte Bloomberg. Il a nié avoir utilisé son smartphone pour accéder aux fichiers privés et aux serveurs de plusieurs entreprises.