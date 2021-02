Internet : Le «pire appartement» de New York? TikTok s’enflamme

Une vidéo censée présenter le «pire appartement jamais vu» à New York -une petite pièce louée 1650 dollars- a enflammé le réseau social TikTok, où elle a été vue 21 millions de fois.

Avec la salle de bains et les toilettes sur le palier, le potentiel locataire ne pourra jouir que d’un petit placard dans l’unique pièce de cet appartement étriqué qui coûte l’équivalent de 1483 francs par mois.

Contacté par l’AFP, l’auteur de la vidéo, un agent immobilier, n’a voulu donner ni l’adresse du studio, qu’il situe dans le quartier de Greenwich Village, ni le nom de son propriétaire. Il n’empêche: postée sur le compte New York City Realtor, et titrée «Pire appartement jamais vu à NYC !!!», la vidéo a recueilli 2,6 millions de «likes" et des commentaires à foison sur TikTok.