New York : Le pire cauchemar d’une grand-maman en pleine journée

Un sans-abri a arraché une fillette des mains de sa mamie, lundi dans le Bronx. L’individu a rapidement été stoppé dans son élan par de bons samaritains.

Une femme de 65 ans a connu une épouvantable frayeur, lundi en plein après-midi à New York. Cette grand-maman était en train de marcher avec ses trois petits-enfants – deux garçons et une fille – quand un individu emmitouflé sous une couverture a croisé leur chemin. En deux temps trois mouvements, l’homme de 27 ans a jeté le plaid sur la fillette de 3 ans et l’a arrachée de la main de sa grand-maman avant de prendre la fuite.

Il n’a pas fallu longtemps au sexagénaire pour comprendre que la scène n’avait rien d’une blague. «Deux personnes et moi-même lui avons couru après», témoigne-t-il. L’individu a rapidement lâché la petite fille et s’est mis à marcher tranquillement jusqu’à son scooter. Santiago Salcedo a été arrêté plus tard dans la journée et mis en examen pour enlèvement, tentative d’enlèvement, séquestration et mise en danger d’un enfant.