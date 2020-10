Suisse : Pour un expert, «le Covid nous occupera jusqu’à fin 2021»

Pour Manuel Battegay, co-directeur de la taskforce Covid-19 de la Confédération, la Suisse adopte la bonne approche face au Covid et un reconfinement n’est pas envisageable.

«Nous devons informer la population de manière plus concrète et plus compréhensible sur la manière de se comporter dans les situations de la vie quotidienne», souligne-t-il. Et d’illustrer que toute personne qui souhaite rendre visite à ses grands-parents dans une maison de retraite devrait éviter de se rendre dans un club pendant les dix jours précédant la visite.