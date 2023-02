Elections à Berlin: Le pire résultat pour le parti d’Olaf Scholz depuis trois quarts de siècle

Élections à Berlin : Le pire résultat pour le parti d’Olaf Scholz depuis trois quarts de siècle

Pire même pour le SPD, il semble être finalement relégué en troisième position, derrière les écologistes qui sont donnés à entre 18,2% et 18,7% par les chaînes de télévision. La maire sortante de Berlin, Franziska Giffey, a parlé d’une «soirée amère» et d’une «situation difficile» pour son parti.

Première depuis plus de 20 ans

Lors du dernier scrutin au parlement local berlinois en 2021, le SPD était encore parvenu à sortir en tête, avec un peu plus de 21%. Mais l’élection à l’époque avait été marquée par des dysfonctionnements d’organisation sans précédent, qui ont finalement conduit à son annulation et à une nouvelle élection, une première dans l’histoire des élections régionales allemandes depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Vote sanction après des violences

Le parti social-démocrate semble avoir été pénalisé au plan local par les scènes de violence et chaos lors de la dernière nuit du Nouvel An à Berlin, lorsque pompiers et policiers ont été visés par des feux d’artifice dans certains quartiers à forte population immigrée. L’opposition conservatrice a accusé la majorité municipale de laxisme et engagé un vif débat sur les échecs de sa politique d’intégration dans ces quartiers.