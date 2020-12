Enchères : Le pistolet du premier James Bond vendu 256’000 dollars

Mort en octobre dernier à l’âge de 90 ans, Sean Connery a découvert le petit pistolet caractéristique dans «James Bond contre Dr No» en 1962.

Considéré comme le meilleur 007

La sortie du prochain James Bond, qui devrait être le dernier avec Daniel Craig dans le rôle de 007, a dû être repoussée en raison de la pandémie de Covid-19. «Mourir peut attendre» («No Time To Die» en V.O.) est pour l’instant programmé pour avril 2021. Souvent considéré par les fans de James Bond – et certains de ses successeurs dans le rôle – comme le meilleur 007 à l’écran, Sean Connery a incarné à six reprises ce personnage, sans compter le non-officiel «Jamais plus jamais».