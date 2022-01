La Réunion : Le Piton de la Fournaise s’est rendormi

L’éruption du volcan a cessé dans la nuit de dimanche à lundi. Une reprise de l’activité n’est pas exclue.

Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. Il s’est réveillé deux fois en 2021: en avril (six semaines) puis en décembre (trois semaines et demie). Ses éruptions sont qualifiées d’effusives ou de type hawaïen: la lave s’écoule en majeure partie sur la surface du volcan, à la différence des éruptions explosives qui crachent des nuages de cendres haut dans le ciel.