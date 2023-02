Déductions fiscales: Le plafond de 700 francs pour le trajet maison-boulot à vélo va sauter

«Pour une durée de vie moyenne de huit ans, les coûts annuels d’amortissement et d’exploitation s’élèvent, selon Velosuisse, à 670 francs pour les vélos, 1200 pour les vélos électriques lents et 2200 pour les rapides», relève-t-elle, notant que, pour les scooters ou les motos, qui leurs sont plus ou moins similaires, on peut déduire jusqu’à 3000 francs, parfois plus dans les cantons.