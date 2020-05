Le plafond de la rente-pont des chômeurs âgés divise

Rédiger un nouveau commentaire

Alfred 29.04.2020 à 11:35

Compte tenue que sur le canton de Genève plus de 100‘000 frontaliers traversent chaque jour la frontière et piquent le travail non seulement des chômeurs mais également des personnes des +50 ans suisse qui souhaitent travailler. A quand la mise en application qui interdit aux entreprises, ainsi qu’aux entreprises et la confédération (AVS ) subventionner par l’état d’engager des frontaliers. Et le sujet des rentes pont n’aurait pas lieu.