Parlement – Le plafonnement des salaires des dirigeants est enterré

Le projet était issu d’une initiative déposée en 2016 par l’ex-députée Susanne Leutenegger Oberholzer (PS/BL). Celle-ci ciblait les grandes entreprises liées à la Confédération, comme les CFF, Ruag, La Poste, Swisscom ou encore la SSR. Elle estimait que dans bien des cas, les rémunérations de leurs dirigeants n’avaient plus aucun rapport avec la prestation fournie, suscitant ainsi la grogne de la population. Elle aurait donc voulu que leurs salaires ne dépassent pas ceux des conseillers fédéraux. Or un ministre gagne aujourd’hui 445’000 francs par an, plus une indemnité forfaitaire de 30’000 francs, ainsi qu’une rente et divers avantages, soit environ un million par année.