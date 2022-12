Energie : Le plafonnement du brut russe perturbe le transport maritime de pétrole 

Énergie : Le plafonnement du brut russe perturbe le transport maritime de pétrole

À cela s’ajoute un mécanisme de plafonnement des prix approuvé par l’UE, le G7 et l’Australie, prévoyant que seul le brut vendu à 60 dollars maximum le baril pourra continuer à être livré, et qu’au-delà, il sera interdit pour les entreprises basées dans ces pays de fournir les services permettant le transport maritime, notamment l’assurance.

Embouteillage de tankers

Depuis mercredi, des navires pétroliers attendent, en mer Noire, de pouvoir emprunter les détroits du Bosphore et des Dardanelles, sous contrôle turc. La Turquie exige désormais que les navires désirant emprunter cette route commerciale essentielle pour le transport de brut russe prouvent qu’ils sont couverts, y compris en cas de violation du mécanisme de plafonnement, avec la présentation d’une «assurance protection et indemnisation» (P&I).

Or, les assureurs occidentaux refusent de fournir un engagement général à tous les armateurs. Le London P&I Club a assuré lundi que les «Clubs», des groupes d’assureurs qui mutualisent leurs risques sur ces couvertures maritimes risquées et coûteuses, «ne peuvent et ne devraient pas envoyer» une telle garantie car cela équivaudrait «à une violation des sanctions» occidentales.

Assurance particulière

Quelque 90 à 95% du marché de l’assurance P&I est entre les mains d’assureurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni, qui n’ont du coup plus le droit d’assurer des cargaisons de pétrole vendu plus de 60 dollars le baril. Le mécanisme de plafonnement «ajoute une couche supplémentaire de complexité, à une situation déjà compliquée», avance Marcus Baker, un effet susceptible de ralentir les exportations de pétrole russe et d’«avoir l’effet que le G7 désirait de toute façon.»