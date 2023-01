Chine : Le plaisir de voyager après avoir été «bloqué trois ans à la maison»

Armés de perches à selfie et fraîchement guéris du Covid , les touristes chinois déambulent dans les rues de Dali (sud de la Chine ), le paradis des routards, pour faire la fête et jeter aux oubliettes le stress des trois dernières années.

À l’approche du Nouvel An lunaire, dimanche, la Chine connaît un boom des voyages intérieurs. Le mois dernier, le gouvernement a brusquement abandonné sa stratégie dite du «zéro Covid». Et les vestiges de la politique sanitaire draconienne gisent, ici ou là, comme des reliques d’un passé révolu.

Ralentissement des infections

Les premières semaines suivant la levée des dernières restrictions, des millions de personnes ont été contaminées par le Covid, submergeant les hôpitaux et les crématoriums. Mais le récent ralentissement des infections permet désormais de se relâcher et d’en profiter.

Bloqué trois ans à la maison

Nouvel An lunaire

La perspective du Nouvel An lunaire, du week-end sacré et des trois jours fériés qui suivent, ne fait qu’accroître la ruée des voyageurs vers les campagnes. Les autorités des transports prévoient plus de deux milliards de voyages sur une période de 40 jours entre janvier et février, soit près du double de l’an dernier et 70% du niveau pré-pandémie.