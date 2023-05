Le plan climat valaisan a été accepté par le Grand Conseil

Très attendu, le vote sur le plan climat cantonal a été validé à une large majorité, mercredi à Sion. Le projet, qui avait suscité le dépôt de 198 amendements pour 22 articles, a finalement recueilli 88 oui contre 31 non et une abstention. Une deuxième lecture sera toutefois nécessaire pour l’affiner.

Plus ambitieuse que la stratégie fédérale qui vise la neutralité carbone en 2050, la loi valaisanne entend atteindre l’objectif dix ans plus tôt, soit en 2040. Une ambition revendiquée par le chef du Département des finances et de l’énergie valaisanne, Roberto Schmidt. Le chrétien-social a toutefois rassuré les opposants au texte: «Mais cela reste un objectif. Personne ne va couper des têtes si nous ne l’atteignons pas. Nous devons donner un signal fort et tout faire pour y arriver. Il n’y aura, cependant, aucune taxe ou interdiction», relate «le Nouvelliste».