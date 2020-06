Tribunal fédéral

Le plan d’affectation de Montreux annulé

Le nouveau Plan général d’affectation (PGA), voté par le Conseil communal, a été annulé par le Tribunal fédéral. Montreux regrette, Helvetia Nostra jubile.

Entrée en vigueur partielle

Solutions à trouver

Victoire pour Helvetia Nostra

Helvetia Nostra juge ce plan contraire au droit fédéral «mais aussi et surtout contraire aux impératifs de protection de la nature et du paysage». Elle critique des zones à bâtir surdimensionnées, la faiblesse de protection du paysage et la destruction annoncée des espaces verts et du patrimoine construit.