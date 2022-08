Etats-Unis: Le plan de Joe Biden pour le climat et la santé adopté au Congrès

États-Unis : Le plan de Joe Biden pour le climat et la santé adopté au Congrès

«Aujourd’hui, le peuple américain a gagné», a écrit Joe Biden. Avec cette loi, «les familles vont constater une baisse des prix des médicaments, des soins de santé, et des coûts de l’énergie.» Saluée par la majorité des associations de lutte contre le changement climatique, cette réforme comprend 370 milliards de dollars dédiés à l’environnement, et 64 milliards de dollars pour la santé.

Plus grand investissement climatique

Le texte reste malgré tout le plus grand investissement jamais engagé aux États-Unis pour le climat. Il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici à 2030. Le but fixé par Joe Biden est une réduction d’au moins 50% d’ici cette date, mais d’autres mesures notamment réglementaires pourraient permettre d’en partie combler l’écart, selon des experts.

«Source d’espoir»

Des investissements sont également prévus pour le développement du captage de CO2, la résilience des forêts face aux incendies, ou encore la rénovation des logements pour les ménages les plus modestes. Plusieurs milliards de dollars de crédits d’impôts seront également proposés aux industries les plus polluantes afin de les aider dans leur transition énergétique -- une mesure vivement critiquée par l’aile gauche du parti, qui a malgré tout dû se ranger derrière ce texte.

Médicaments moins chers

Le second volet de ce grand plan d’investissements entend en partie corriger les immenses inégalités dans l’accès aux soins aux États-Unis, notamment en baissant le prix des médicaments. Medicare, un système public d’assurance santé destiné entre autres aux plus de 65 ans, pourra pour la première fois négocier directement les prix de certains médicaments avec les laboratoires pharmaceutiques, et ainsi obtenir des tarifs plus concurrentiels.