Etats-Unis : Le plan de réformes sociales de Biden passe une étape cruciale au Congrès

Les députés US ont adopté vendredi le projet d’investissement à 1800 milliards du président américain. Mais le Sénat doit encore se prononcer sur le texte.

A la Chambre, les démocrates ne pouvaient pas se permettre de perdre plus de trois membres pour remporter le vote.

«Un texte historique»

Le texte, baptisé «Build Back Better» (Reconstruire en mieux), est un plan social et environnemental de 1800 milliards de dollars, qui prévoit notamment l’école maternelle pour tous, des crédits d’impôts pour les foyers américains et des investissements conséquents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce vote intervient trois jours après la signature par le président démocrate du premier volet de son grand plan économique, sa loi d’infrastructures, plus vaste programme de travaux publics aux Etats-Unis depuis que Dwight Eisenhower a créé le réseau d’autoroutes inter-Etats en 1956.

«Nous avons un texte «Build Back Better» historique, vecteur de transformations et plus important que tout ce que nous avons fait auparavant», a déclaré la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi , avant le vote.

Le vote était pressenti pour jeudi soir, mais le leader républicain à la chambre basse Kevin McCarthy a fait dérailler les plans de la majorité démocrate en déroulant un discours fleuve, débuté peu après 20H30 locales et achevé à 05H00.

Millions d’emplois

Ce texte «va réduire le déficit de plus de 100 milliards de dollars sur dix ans», a assuré Joe Biden, promettant qu’il permettrait de «baisser les coûts, créer des emplois et reconstruire notre économie».

Or les centristes ne cachent pas leurs inquiétudes quant aux dépenses prévues.

Le mois dernier, les prix avaient augmenté de 6,2% sur un an, apportant de l’eau au moulin de l’opposition républicaine qui ambitionne de reprendre les deux chambres du Congrès aux démocrates l’an prochain lors des élections de mi-mandat.

Déficit de 367 milliards?

A la Chambre, les démocrates ne pouvaient pas se permettre de perdre plus de trois membres pour remporter le vote.

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a déclaré que le programme était «entièrement payé», et qu’il contribuerait à réduire le déficit à long terme grâce à des réformes «qui demandent aux Américains les plus riches et aux grandes entreprises de payer leur juste part».