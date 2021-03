États-Unis : Le plan de relance de Biden franchit une étape décisive

Le projet de 1900 milliards de dollars a été approuvé par le Sénat. Il devrait constituer le troisième plan d’aides exceptionnelles pendant la pandémie.

«Cette loi va accorder plus d’aides à plus de gens que tout ce que le gouvernement fédéral a fait pendant des décennies», a affirmé le chef des démocrates, Chuck Schumer, juste avant le vote final. Le chef de la minorité républicaine, Mitch McConnell, a rétorqué que jamais auparavant le Congrès n’avait dépensé autant d’argent «de façon aussi incohérente ou après un processus aussi peu rigoureux.»

Des milliards contre la pandémie

Le plan de relance prévoit notamment des chèques de 1400 dollars (1300 de francs) pour des millions d’Américains, ainsi que 350 milliards de dollars (325 milliards de francs) d’aide aux États et aux collectivités locales. Il comprend aussi des milliards de dollars pour lutter contre la pandémie, dont 49 milliards (45 milliards de francs) pour le dépistage et la recherche, en plus de 14 milliards (13 milliards de francs) pour la distribution du vaccin.

Les débats avaient été paralysés pendant plus de neuf heures vendredi par l’opposition, signalée en coulisses, d’un sénateur démocrate conservateur à une nouvelle disposition sur les allocations chômage, pourtant fruit d’un accord soutenu publiquement par la Maison-Blanche. Ce n’est qu’après un appel de Joe Biden et des concessions que ce sénateur, Joe Manchin, a finalement accordé son soutien à un nouvel amendement, qui prévoit la prolongation d’allocations de 300 dollars (280 francs) par semaine jusqu’à début septembre, au lieu de fin septembre comme prévu initialement.

Mini-boom économique

Les bars et restaurants, qui souffrent particulièrement depuis le début de la crise, sont ceux qui ont le plus embauché le mois dernier, suivis par les activités de loisirs et d’hébergement, les services de santé, la vente au détail et l’industrie manufacturière. Et les entreprises du pays se mettent surtout en ordre de bataille pour le petit boom économique annoncé.