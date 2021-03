États-Unis : Le plan de relance de Joe Biden est adopté par le Congrès

La Chambre des représentants a offert mercredi au président américain un succès majeur en approuvant son programme de soutien de 1900 milliards dollars.

Getty Images via AFP

Malgré l’opposition en bloc des Républicains, qui dénoncent des dépenses extravagantes et mal ciblées, et une défection dans leurs rangs, les Démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, ont pu l’approuver par 220 voix contre 211.

«Soyons clairs, il ne s’agit pas d’un plan de sauvetage. Il s’agit d’une longue liste de priorités de gauche qui datent d’avant la pandémie et ne répondent pas aux besoins des Américains», avait accusé plus tôt le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

La pandémie a fait plus de 500’000 morts aux États-Unis, et la première économie mondiale s’est contractée de 3,5% l’an passé, sa pire année depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon des experts, le «plan de sauvetage américain», très populaire dans les sondages, devrait doper la croissance.

D’après la Maison-Blanche, cette législation «historique» créera plus de 7 millions de nouveaux emplois cette année et rendra les soins de santé plus abordables tout en sauvant des vies grâce aux aides pour la vaccination généralisée. Elle affirme également qu’elle réduira de moitié la pauvreté des enfants.