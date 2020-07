Bruxelles

Le plan de relance européen patine et pourrait échouer

Pour convaincre, le président du Conseil européen avance des compromis. Mais rien n’est gagné, a avoué la chancelière allemande en entrant à la table des négociations ce dimanche matin.

«Il y a beaucoup de bonne volonté (...) mais il est aussi possible qu'aucun résultat ne soit obtenu aujourd'hui», a déclaré Angela Merkel à son arrivée au sommet pour une journée qu'elle a qualifiée de «décisive». «Je ne peux toujours pas dire si une solution sera trouvée», a insisté Angela Merkel, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE.

Angela Merkel et Emmanuel Macron ont retrouvé à 9h30 le président du Conseil européen, Charles Michel pour décider de la marche à suivre, après 48 heures de discussions qui n'ont pas permis de faire plier les Pays-Bas et leurs alliés «frugaux» (Danemark, Suède et Autriche, ainsi que la Finlande), très réservés sur ce projet.