Commission européenne : Le plan de relance polonais fait tanguer le siège d’Ursula von der Leyen

Une menace plane sur la présidente de la Commission européenne. Des députés lui reprochent d’avoir validé le plan de relance de la Pologne, malgré un manque d’indépendance de la justice.

Soutien sur le balan

La Commission a donné, mercredi, son feu vert au plan de relance polonais de 35,4 milliards d’euros (36,5 milliards de francs), bloqué depuis plus d’un an à cause des manquements reprochés à Varsovie en matière d’indépendance de la justice. Or les trois responsables de Renew jugent insuffisantes les annonces de Varsovie, dont la levée de la suspension d’un juge et le vote, au Parlement polonais, de la suppression de la chambre disciplinaire censée contrôler les juges, qui ont ouvert la voie au feu vert de Bruxelles.