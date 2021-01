États-Unis : Le plan de Washington contre les géants chinois de la tech

L’administration américaine songe à interdire aux Américains d’investir dans les sociétés Alibaba et Tencent, selon le «Wall Street Journal».

Washington réfléchit à retirer de la cote américaine deux des plus grands groupes chinois qui y sont présents, Alibaba et Tencent, a révélé mercredi le «Wall Street Journal». Cela irait dans le droit fil des dernières mesures déjà annoncées délistant notamment trois sociétés chinoises de télécommunications du New York Stock Exchange (NYSE).