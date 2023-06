Le plan de Fribourg pour biffer les urgences de la périphérie

En 2020, les infirmières des urgences de Riaz protestaient contre la fermeture de leur service. DR

«L’époque où chaque district devait disposer sur son territoire d’un hôpital capable de prendre en charge 24/7 toutes les situations d’urgences est révolue, non pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons de qualité des soins, de ressources humaines et de sécurité des patients», estime Fribourg. La position des autorités cantonales est claire: en termes d’hôpitaux, il n’y a d’autre voie que la centralisation. Et c’est dans cette optique que la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a concocté sa riposte à l’initiative constitutionnelle «Pour des urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité» (lire encadré).

Le Canton considère en effet cette initiative comme «une réponse inadéquate à une bonne question», car elle «entraînerait une dispersion des ressources humaines, ceci dans un contexte de pénurie de personnel qualifié et engendrerait des coûts d’investissement et de fonctionnement élevés». Ainsi, il espère que les citoyens la refuseront et lui préféreront le contre-projet présenté mercredi.

Un ambulancier dans une voiture

Ce dernier comprend principalement la création d’une centrale d’appel cantonale pour les urgences non vitales (coût estimé de 2,1 millions par an), ainsi que la mise en place d’un projet-pilote de «Rapide responders» (ndlr: il s’agit d’un ambulancier expérimenté équipé d’un véhicule d’urgence léger. Stationné dans une région périphérique, il est capable d’intervenir rapidement sur le lieu d’un incident, afin de stabiliser le patient en attendant l’arrivée de l’ambulance). De plus, la DSAS reprendrait en son sein la conduite stratégique et la coordination des urgences. Quatre équivalents plein-temps seraient créé à cet effet, pour un montant annuel de 600’000 francs.

Le texte prévoit aussi de gommer une inégalité de traitement entre les Fribourgeois, au niveau de la tarification des transports en ambulance. Ceux-ci sont facturés en fonction de la distance parcourue. Or, avec la disparition des urgences dans les régions périphériques, certains patients doivent être transportés sur de longues distances avec, par conséquent, de grosses factures à la clef. Pour y remédier, le Canton veut plafonner à 850 francs (980 francs en horaire nocturne) le montant pouvant être exigé au malade, la différence étant mise à la charge des communes (2,7 millions par an).