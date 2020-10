Aménagements à Lausanne«Le plastique c’est moche, mais ça peut sauver des emplois»

Les bâches et tentes en plastique protégeront les clients de restaurants et cafés lausannois du froid cet hiver.

«Le plastique c’est moche, ça ne va avec rien mais ça peut sauver des emplois», a reconnu le municipal lausannois de l’Économie Pierre-Antoine Hildbrand. Un peu plus d’une semaine après avoir annoncé que seuls les cabines et les chalets seraient acceptés sur les terrasses de cafés et restaurants de Lausanne, l’Exécutif autorise aussi les bâches et tentes en plastique pour protéger les clients du froid cet hiver, comme le révèle « 24heures ».

Cette décision fait suite notamment à deux articles du «Temps», qui relataient la grogne de certains tenanciers et traitaient la question des élus PS Louis Dana et Muriel Chenaux Mesnier sur la pertinence d’une telle mesure à l’heure actuelle. Le municipal PLR lausannois ajoute que la préférence va toujours à des structures en bois ou transparentes et que «dans un monde idéal, on se passerait volontiers du plastique opaque qui altère la visibilité et donc l’attractivité des rues».