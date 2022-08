Suisse : Le plastique sera bientôt collecté à l'échelle nationale

Swiss Recycling annonce un système national de collecte et de recyclage du plastique pour l’année prochaine. Le but? D'ici 2030, les aliments en Suisse ne devraient être emballés qu'avec du plastique recyclé.

Un Suisse jette environ 150 kg de plastique chaque année. Il y a 20 ans, c'était moitié moins. Aujourd’hui, la conscience écologique des consommateurs les pousse vers une économie circulaire, écrit la «NZZ am Sonntag». Cela se traduit par une multiplication des points de collecte ces dernières années: entreprises, communes et commerçants se font concurrence sur le marché du recyclage des emballages.

Cela est sur le point de changer: l'organisation faîtière Swiss Recycling a annoncé un système national de

collecte et de recyclage du plastique pour l'année prochaine. L'initiative est soutenue par les quatre plus grands détaillants du pays, Migros, Coop, Aldi et Lidl, et plus de 50 fabricants de produits alimentaires et d'emballages.