Des pâtes, de la feta et des tomates cerises. Le tout cuit au four. Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment. Avec plus de 300 millions de vues cumulées rien que sur TikTok, les vidéos reproduisant cette recette sont partout. À l’origine? Un post publié à la fin du mois de janvier par Youmna Jawad, du blog «Feel good foodie», et devenu viral depuis. L’influenceuse américaine aux 2,4 millions d’abonnés sur Instagram et quelque 900’000 sur TikTok y reprend une recette mise au point en 2019 par la Finlandaise Jenni Häyrinen, du blog «Liemessa». À l’époque, elle aurait créé un tel engouement en Finlande que la feta aurait été en rupture de stock dans plusieurs supermarchés du pays pendant quelques jours.