Athletissima - Le plateau du 100m féminin s'annonce royal

Les six premières de la finale du 100 m aux JO de Tokyo seront de la partie à Athletissima, le 26 août, pour la 9e étape de la Diamond League. Les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce s’annoncent comme les grandes stars féminines de la soirée.

Thompson-Herah a réalisé un triple exploit façon Usain Bolt à Tokyo: l’or sur 100 m, 200 m et 4x100 m, performances assorties, sur les deux épreuves individuelles, du deuxième chrono de l’histoire (10’’61 et 21’’53).

La désormais quintuple championne olympique retrouvera à Lausanne toutes ses principales rivales des JO, désireuses de prendre une petite revanche. À savoir ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce, médaillée d’argent sur la ligne droite au Japon et No 3 de tous les temps, Shericka Jackson, médaillée de bronze, et l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, au pied du podium à Tokyo, mais double médaillée d’argent aux Mondiaux 2017.