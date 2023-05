Athlétisme: Le plateau suisse d’Athletissima attire les foules

Après Mujinga Kambundji et Simon Ehammer, déjà annoncés, Ditaji Kambundji, Lore Hoffmann et Audrey Werro nourriront le plateau de la réunion lausannoise estampillée Diamond League. La hauteur féminine aura lieu à la place Centrale de Lausanne.

Ditaji Kambundji s’ajoute à un plateau déjà riche en têtes d’affiche helvétiques à Athletissima. AFP

Athletissima en mettra une nouvelle fois plein les yeux au public de la Pontaise, le 30 juin. Après avoir déjà annoncé la présence de stars telles que Jakob Ingebrigtsen (1500 m), Joshua Cheptegei (5000 m) et Femke Bol (440 m haies), la constellation s’étend un peu plus encore. Jacky Delapierre, qui s’occupe toujours des engagements, annonce une dizaine de nouvelles participantes. À commencer par la championne olympique du 100 m haies, la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn ou encore la recordwoman du monde de la discipline, la Nigériane Tobi Amusan (12’’12).

Mais le plus frappant est de constater que le plateau proposé fait aussi saliver en raison de la présence des athlètes suisses. Outre Mujinga Kambundji (100 m) et Simon Ehammer (longueur), Ditaji Kambundj (110 m haies) sera l’une des attractions du meeting. De même que Lore Hoffmann et Audrey Werro, lesquelles donneront la réplique sur 800 m à la Britannique Keely Hodgkinson et à la Kényane Mary Moraa.

Mujinga Kambundji attendue en star

Une forte présence suisse qui n’est pas étrangère au succès actuel de la billetterie. «Alors que nous venons à peine de commencer la promotion, jamais nous n’avions vendu autant de places, aussi vite, relève Jacky Delapierre, l’âme d’Athletissima. C’est indéniable, les athlètes suisses attirent le public. En particulier Mujinga Kambundji, qui est très attendue pour plusieurs raisons. C’est une star en Suisse. C’est une référence de l’athlétisme mondial. Elle parle français. On le constate: les gens achètent des billets pour la voir courir.»

«Jamais nous n’avions vendu autant de places, aussi vite» Jacky Delapierre

La médaillée d’or mondiale (60 m) et double championne continentale dispose d’un contrat d’ambassadrice à l’année avec Athletissima. En contrepartie, elle doit assurer une présence sur des événements avec des partenaires. Elle doit participer à des conférences de presse. Retrouver les sponsors après le meeting. Elle doit parler d’Athletissima sur ses réseaux sociaux.

La bonne santé de l’athlétisme suisse n’est pas le résultat d’un coup de baguette magique. C’est le fruit du travail commencé dans les années 2008-2009, lorsque Patrick Magyar (Weltklasse) et Jacky Delapierre étaient respectivement président et vice-président de la fédération. «L’idée était de préparer les Championnats d’Europe à Zurich et de monter un projet avec les athlètes du cru», rappelle le Vaudois. Aujourd’hui, le public suisse a accueilli ces sportifs dans leur salon. Il les suit régulièrement à la TV dans les plus grands meetings et championnats. Les voir sous leurs yeux est une opportunité que peu de fans veulent rater, le 30 juin.

La hauteur à la place Centrale