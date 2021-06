Michele Morrone : Le playboy macho sème le doute sur sa sexualité

L’acteur du film «365 Days», Michele Morrone, a posté un cliché ambigu avec un autre homme sur Instagram. Ses admiratrices sont sous le choc.

Lundi 1er juin 2021, le beau gosse a posté une photo sur Instagram où on le voit dans les bras d’un homme, l’acteur Susinna Simone, qui jouera avec lui dans la suite de «365 Days». Visiblement très complices, ils sont torses nus. «I’m a liar («Je suis un menteur», en français)», a écrit Michele en légende du cliché liké par plus de 2 millions personnes. En plus, le comédien a ajouté un petit cœur en story. Sous le choc, de nombreuses abonnées n’ont pas tardé à réagir. «Ne me dites pas qu’il est gay!» s’est exclamée l’une d’elles. «Un de plus de perdu les filles…», a déploré une autre. «C’est une blague? Ce n’est pas possible!» pouvait-on encore lire. Plus enjouée, une autre fan a lancé: «On veut la sextape!»