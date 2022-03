Prodrive Hunter – Le plein de carburant de cette hypercar coûte 1000 francs

Un tout-terrain qui file à 300 km/h

Comme le véhicule du Dakar, le Hunter des routes est propulsé par un moteur V6 3,5 litres, qui provient, du moins à l’origine, de chez Ford. Mais contrairement à la voiture de compétition, qui répond à des réglementations strictes et qui ne développe qu’un peu plus de 400 ch, la version routière peut transmettre plus de 600 ch et 700 Nm aux quatre roues. En combinaison avec la boîte de vitesses à six rapports, le sprint de 0 à 100 km/h prend moins de quatre secondes. La vitesse de pointe est de 300 km/h.

Dans l’habitacle biplace sport, on retrouve des sièges baquets, des harnais et beaucoup de fibre de carbone, même s’il est presque confortable à côté du véhicule de compétition. De plus, l’insonorisation assure une acoustique supportable. Comme sur la version de course, un réservoir de 480 litres est prévu pour l’espace derrière la cabine passagers. Un plein de carburant coûte donc près de 1000 francs. Pour ceux qui souhaitent plus d’espace pour les bagages, il est également possible de commander un réservoir plus petit.