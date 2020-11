«Je t’apporterai un sandwich», a gentiment proposé la cliente de Nancy. Sourire de l’employée de l’institut BibaBeauty, qui ne pouvait pas compter sur une pause, ce lundi. Il fallait en effet faire du chiffre et servir la clientèle, avant que les affaires ne soient réduites à néant. Depuis 19 heures ce lundi et pour un mois au moins, Genève a fermé ses commerces non-essentiels, en raison du rebond massif du Covid.

Partout, salons et instituts ont affiché complet. A la tête de Mady Coiffure, au Petit-Lancy (GE), Virginie Arbache a appris les nouvelles restrictions parce que son téléphone chauffait. «Je ne savais pas, pour l’annonce du Conseil d’Etat. Mais je m’y attendais; puis quand j’ai reçu tous ces appels, dimanche, j’ai compris…» Elle a donc mobilisé son personnel et notamment trouvé des créneaux à ses bonnes clientes. «J’aurais fait sans, glisse Melissa. Mais je suis tout même très heureuse d’avoir eu un rendez-vous.» Pour certaines, l’urgence était de mise: «Il me fallait une teinture. Avec mes cheveux blancs, pas question sinon de sortir de chez moi», rigole Marivi. «J’ai pris mes précautions esthétiques», résume de son côté un client d’Ital Coiffure, au centre-ville.

Insomnie et amertume

Tout en tourbillonnant, ciseaux à la main, le maître d’oeuvre des lieux, Joseph Isgro, affichait ses craintes: «J’ai quelques sous de côté, mais si le reconfinement se prolonge en décembre, j’ai peur que ça m’achève». La perspective fait trembler un grand nombre de professionnels, sérieusement plombés par les fermetures du printemps. «Je n’ai pas dormi de la nuit, avoue Biba Duparc. Je ne ne peux pas m’endetter encore plus. L’Etat ne doit pas nous faire des prêts, mais nous fournir des aides à fonds perdus, sinon…» Sinon? «Tout le monde devra rendre ses clés», prédit Suhel Malla. Tous demandent aussi que bailleurs et propriétaires d’immeubles fassent des efforts.

Mais au-delà de l’inquiétude, l’incompréhension le dispute aussi à l’amertume. Selon les professionnels de la coiffure et des soins esthétiques, la branche n’a quasi pas enregistré de cas Covid. «Je fais très attention, je change de tenue pour chaque client», précise Roxane Vogel, une esthéticienne qui a son propre institut, Roxanne Esthetics. «On porte des masques depuis la réouverture, on a réduit le nombre de clients présents, on désinfecte, énumère de son côté Virginie Arbache. Et on doit fermer? C’est rude!»