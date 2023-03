Chute de Credit Suisse: Le PLR s’en prend à Ueli Maurer et veut empêcher une mégabanque

Le PS critique toute la droite

Lundi, dans un communiqué, le PS a, lui, exigé «une clarification complète des responsabilités politiques». «Elle vaut pour Ueli Maurer et la ministre des Finances Karin Keller-Sutter ainsi que pour les partis de droite qui ont empêché toute régulation efficace du secteur bancaire après la dernière crise financière», critique-t-il en citant également l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la BNS.

«Rien n’a changé depuis la crise financière de 2008. Le Conseil fédéral et le parlement doivent en tirer les conséquences. Nous avons besoin de réglementations efficaces pour que les contribuables n’aient plus à payer pour les échecs des directions des grandes banques», a souligné le coprésident du PS Suisse Cédric Wermuth. Pour le coup, le PS a exigé lui aussi la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire et souhaite, tout comme les Verts, une session extraordinaire du parlement ce printemps.