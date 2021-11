Zurich – Le PLR contre la vitesse à 30 km/h sur les routes principales

L’UDC s’oppose à la facilitation des zones 30

La «NZZ» rappelle encore que des sondages à l’échelle nationale montrent qu’une vitesse de 30 km/h «est très appréciée dans les quartiers mais qu’une nette majorité la rejette sur les routes principales». De son côté, le Conseil fédéral veut faciliter l’instauration de zones 30 sur les routes d’intérêt local en agglomération. Dans ce but, il a mis en consultation les modifications de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance du DETEC. L’UDC s’y oppose, qualifiant la limitation à 30 km/h dans les localités d’«entrave supplémentaire de la circulation routière». Le parti estime que «le Conseil fédéral outrepasse ses propres lois, ignore les décisions démocratiques et mène une politique de transport déraisonnable».