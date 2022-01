Lausanne – Le PLR dénonce «un caprice esthétique de la Ville», en vain

«Un caprice esthétique de la Ville»

Cette nouvelle mesure inquiète le PLR, auteur d’une interpellation urgente par la voix du conseiller communal Henri Klunge: «Remplacer les conteneurs: la Ville de Lausanne n’a-t-elle pas mieux à faire?» Se faisant le défenseur des propriétaires, des locataires mais aussi de l’environnement, le PLR a pris ses distances avec ce qu’il a appelé un «caprice esthétique» de la Ville. Mais, selon Florence Germond, élue socialiste responsable des espaces publics et de la propreté urbaine, le changement proposé n’est pas contraignant mais facultatif. «Les propriétaires ne sont pas obligés de prendre ces nouveaux conteneurs plus robustes et plus légers. Il y a une filière de recyclage alors que les autres étaient incinérés en cas de détérioration. Le gris a été choisi car il s’intègre mieux dans le paysage urbain», a-t-elle affirmé.

En 2021, 730 conteneurs abîmés

«Une manne financière pour vos bénéficiaires chéris»

Mais le PLR n’a pas voulu lâcher l’affaire. Il a introduit une résolution pour que les propriétaires obtiennent une exonération partielle de la taxe pour l’élimination des déchets calculée en fonction du volume des immeubles. Taxe qui rapporte 12 millions de francs par an à Lausanne. Cette insistance a fini par irriter certains. «En pleine crise sanitaire et environnementale, à Lausanne, on parle des poubelles et de la couleur des poubelles pendant des heures. Vous voulez juste offrir une manne financière aux propriétaires, vos bénéficiaires chéris», a taclé un socialiste. «Les poubelles sont devenues une préoccupation électoraliste du PLR. À quand un débat pour que les policiers de Lausanne portent des shorts roses», a ironisé une Verte. La demande d’exonération a été largement balayée: 25 oui contre 53 non.