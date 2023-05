Suisse: Le PLR est en campagne pour les élections fédérales

Le conseiller national valaisan et chef de campagne Philippe Nantermod avec le sénateur Damian Müller.

Le PLR tenait samedi sa 2e assemblée des délégués de l’année. À Kreuzlingen, le parti a adopté samedi le programme pour les élections fédérales de cet automne. Le PLR entend gagner des sièges supplémentaires au National et au Conseil des États, dépasser le PS et (re)devenir le deuxième parti du pays, a-t-il fait savoir.

«Le PLR a réussi à redevenir le leader thématique. Nous avons mis en avant des thèmes largement débattus dans l’opinion publique, nous avons lancé des discussions. Notre parti s’est clairement positionné comme LA véritable force libérale qui assume la responsabilité de ce pays, contrairement aux partis de gauche et à l’UDC qui font sans cesse de l’électoralisme», a lancé le président de parti et conseiller aux États Thierry Burkart. «Nous sommes la seule force politique qui assume ses responsabilités en cette période de crises, de bouleversements et d’incertitudes», a-t-il ajouté.