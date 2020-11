Comme en mars, de nombreuses enseignes ont dû fermer leurs portes lundi à Genève, pour une durée d’un mois. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

Le PLR s’oppose aux mesures de semi-confinement entrées en vigueur lundi soir à Genève. Une motion a été déposée en urgence au Grand Conseil exigeant «la réouverture immédiate de l’ensemble des commerces genevois (commerces de vente au détail et les marchés) et la levée d’interdiction des activités tels que coiffeurs, esthéticiens, barbiers, tatoueurs, pour autant que ces derniers respectent un plan de protection adéquat». Les bars et restaurants font partie du lot.

Par voie de communiqué, le parti s’inquiète des conséquences économiques des fermetures imposées par le Conseil d’Etat. S’il dit ne pas être «opposé à ce que des mesures soient prises» et soutenir «pleinement l’action des autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie». le PLR «s’interroge sur la nécessité de fermer certains commerces alors que ces derniers ont pris toutes les mesures adéquates permettant la consommation en toute sécurité». Les libéraux radicaux en veulent pour preuve que «les chiffres d’infection peinent manifestement à démontrer des contaminations dans les commerces». Une situation qui serait considérée par les commerçants comme «une forme de sanction face à des efforts considérables et efficaces consentis». D’autre part, le PLR souligne que les commerces romands, et notamment vaudois, étant restés ouverts, les fermetures du bout du lac constituent une forme de distorsion de concurrence et menacent 10% des emplois du canton.

Enfin, le PLR estime nécessaire de faire en sorte de disposer, à l’échelle cantonale d’une «vraie cartographie des clusters et des cas et de les communiquer de manière transparente, ce qui permettrait aux entreprises et à la population de comprendre et d’adhérer pleinement aux mesures prises par les autorités». Dimanche, lors de l’annonce du semi-confinement, le conseiller d’Etat Mauro Poggia avait admis que l’origine d’une majorité des infections était désormais inconnue à cause de la très forte augmentation de cas à traiter. Le magistrat avait insisté sur le fait que le but des fermetures était «de diminuer au maximum la vie sociale des Genevois, afin de ralentir la transmission du virus.»