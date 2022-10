Yverdon-les-Bains (VD): Le PLR François Armada remporte l’élection à la Municipalité

Dans cet affrontement entre la gauche et la droite, c’est cette dernière qui l’a emporté. Dimanche, les citoyens yverdonnois ont élu François Armada, à l’occasion du deuxième tour d’une élection complémentaire à la Municipalité. Le candidat PLR, supporté également par l’UDC et Le Centre, a obtenu 3018 voix, contre 2138 pour son adversaire, la jeune candidate de Solidarité et Écologie, Ella-Mona Chevalley. Le taux de participation s’élève à 26,57%. Avec l’attribution de ce siège resté vacant à la suite de la démission de l’ancien syndic Jean-Daniel Carrard, la droite conserve deux membres dans cet exécutif de sept personnes.