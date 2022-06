Suisse : Le PLR hausse le ton sur l’asile

L’UDC aura de la concurrence sur son thème de prédilection. Le PLR veut une politique d’asile plus stricte, en refusant l’accueil de réfugiés fuyant la faim et la pauvreté.

Le Parti libéral-radical (PLR) va demander une politique d’asile plus sévère. C’est ce que révèle la «NZZ am Sonntag» du jour, qui cite un document interne devant être adopté à Andermatt (UR). Le PLR demande ainsi que les critères du droit international soient appliqués pour définir qui peut être considéré comme réfugié. Par conséquent, celles et ceux fuyant la faim et la pauvreté ne doivent plus être admis. Autre réclamation: les personnes qui séjournent de manière illégale doivent être expulsées.