Canton de Genève : Le PLR mise sur Cyril Aellen pour le Conseil d’Etat

L’assemblée des délégués du parti a désigné mardi soir le député de 48 ans pour conserver le siège PLR à la suite de la démission de Pierre Maudet.

Cyril Aellen a mis en avant son expérience politique. Il a été conseiller municipal à Bernex et est élu au Grand Conseil depuis 2013. Cet avocat, proche des milieux immobiliers, a notamment été à la tête des libéraux avant la fusion avec les radicaux. Il se présente comme un homme de dialogue et de consensus.

«J’ai su me faire apprécier de mes collègues PLR, me faire respecter de nos alliés et être craint de nos adversaires», a relevé M. Aellen. Il veut s’atteler aux réformes structurelles indispensables pour le canton. «L’Etat doit se montrer plus agile», a-t-il souligné.