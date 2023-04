Philippe Nantermod se lance dans la course au Conseil des Etats

Le PLR valaisan Philippe Nantermod se porte candidat au Conseil des Etats à Berne. L’élu l’a dévoilé vendredi sur la chaîne de télévision régionale Canal9. «Depuis 2015, je m’engage au Conseil national pour défendre les valeurs de liberté et les intérêts de notre canton. Je souhaite continuer à le faire dans la Chambre haute et offrir une alternative aux électeurs valaisans», a-t-il détaillé sur son site internet.

Dans la course aux sièges, il rejoint donc l’UDC Jean-Luc Addor, de même que Jeannette Salzmann et Philippe Jansen, tous deux membres des Vert'libéraux. Au Conseil des Etats, les sièges valaisans sont actuellement occupés par Beat Rieder et Marianne Maret, élus du Centre, ajoute la RTS.