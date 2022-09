Sécurité : Le PLR prédit un avenir «conflictuel» et veut approcher l’OTAN

Le Parti libéral-radical n’imagine pas la Suisse se défendre seule. Il demande une augmentation des dépenses et une collaboration accrue avec l’international.

Pour le Parti libéral-radical, le monde politique, pendant 30 ans, s’est «bercé d’illusions». «Tout comme la chute du mur de Berlin a marqué un changement d’époque, la guerre en Ukraine agit comme un catalyseur pour la formation d’un nouvel ordre mondial qui, selon toute vraisemblance, sera de plus en plus conflictuel», dit-il dans un dossier publié lundi dans lequel il livre une analyse du contexte international et des liens avec les décisions militaires.