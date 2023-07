Assurance: Le PLR propose une caisse maladie low cost

Miser davantage sur la prévention

Flavia Wasserfallen (BE), politicienne de la santé du Parti socialiste (PS) désapprouve la proposition d’assurance maladie low cost du PLR. Selon elle, il s’agit de plutôt remédier aux mauvaises incitations et miser sur la prévention: «On pratique parfois trop d’interventions ou des interventions inutiles et on ne fait pas assez pour éviter les maladies. Mais une assurance low cost réduirait les coûts en punissant les patients, sachant qu’aujourd’hui les gens en bonne santé cofinancent ceux qui le sont moins.»