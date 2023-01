GEnève : Le PLR Rive droite veut mieux contrôler les nuisances

Parmi les nuisances, l’aéroport est sur liste non exhaustive de l’Association.

L’Association PLR Rive droite va déposer un projet de résolutions pour que l’aménagement de la rive droite devienne «raisonné et raisonnable», écrit la «Tribune de Genève». Parmi ces zones qui dérangent déjà: l’aéroport, l’autoroute qui traverse plusieurs communes et les réservoirs d’hydrocarbures à Vernier. De futures constructions viennent s’ajouter à cette liste comme une décharge biodynamique de type A à Bellevue. Les PLR Rive droit souhaitent «pouvoir discuter et être entendus, afin de trouver des alternatives intelligentes». Ceci afin de rendre «les nuisances raisonnables».