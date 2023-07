Suisse alémanique: Le PLR se fâche après avoir été comparé à des nazis

Dans sa première version en allemand, le mouton blanc portait en plus un t-shirt sur lequel on pouvait lire «FCK NZS». Soit «Fuck Nazis».

Un autocollant fâche tout rouge le PLR depuis vendredi. En effet, l’organisation de gauche «Campax», dont fait partie le président des Verts Balthasar Glaettli, a diffusé un post sur le réseau X et sur son site pour commander des autocollants pour boîtes aux lettres. Sur l’exemple proposé, on pouvait lire l’inscription «Stopp SVP Propaganda» (en français «Pas de propagande de l’UDC dans ma boîte aux lettres»). Dans la version allemande, s’y ajoutait le message: «Pas de matériel PLR non plus. Car avec les listes apparentées, chaque voix PLR est une voix pour l’UDC». Le tout accompagné d’un mouton blanc en train d’éjecter avec ses pattes arrière les logos des deux partis.