Genève : Le PLR s’oppose au DIP et soutient les écoles privées

Le PLR prend la défense des écoles privées, fâchées avec le Département de l’instruction publique (DIP). Ce dernier souhaite que les enfants aient 3 ans le jour de leur scolarisation, alors que plusieurs établissements les acceptent s’ils sont dans leur troisième année, dont à deux ans et demi déjà pour certains. Dans ce débat, le parti et la majorité de droite du Grand Conseil ont pris fait et cause pour les établissements privés: ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», ils ont voté un projet de loi entérinant le statu quo. Ce texte n’a cependant pas encore été définitivement adopté, le Conseil d’Etat ayant refusé la discussion en troisième débat. Celle-ci aura lieu lors d’une prochaine session parlementaire.