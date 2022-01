Énergie : Le PLR tenté par le nucléaire; pour le PS, c’est «Jurassic Park»

Le débat ne fait qu’enfler autour du retour du nucléaire comme solution pour éviter une pénurie d’énergie. Côté Conseil fédéral, on se tourne vers d’autres solutions.

Progrès ou régression?

Formellement, cette première étape ne serait qu’une levée de l’interdiction, et non une demande de nouvelle construction. Selon le journal alémanique, d’ailleurs, le papier de position qui sera débattu en assemblée contient bien d’autres propositions, dont certaines sont conformes aux directions déjà prises par le Conseil fédéral, comme le développement d’énergies renouvelables mais aussi que la Suisse reste partie prenance aux commerce europeén de l’électricité.

Du soleil, du vent et des réserves

«Au lieu de faux débats libéraux et de greenwashing d’une technologie nucléaire dépassée, la Suisse a besoin d'une stratégie courageuse pour aller de l'avant dans le développement des énergies renouvelables. C’est le sens de l’initiative sur un fonds pour le climat que le PS Suisse s’apprête à lancer avec ses alliés», dit le parti, qui lorgne notamment sur un développement important du solaire et de l’éolien.

Pour sa part, Simonetta Sommaruga ne veut pas attendre que les élus se mettent d’accord, et veut accélérer le pas. Dans une interview au même «Tages Anzeiger» samedi, elle indique qu’elle veut, par voie d’ordonnance, faire augmenter les réserves d’énergie dans les centrales hydrauliques via les lacs d’accumulation. Le but: pouvoir, en cas d’urgence, produire de l’énergie en hiver, là où la Suisse est la plus vulnérable en termes d’approvisionnement.