Une rue dangereuse, un important trafic de transit et une mobilité douce inexistante. C’est le jugement que porte le conseiller municipal PLR Pierre de Boccard sur la rue de Montchoisy, qui traverse le centre du quartier des Eaux-Vives. Pour remédier à ce constat, l’élu a déposé un projet afin de «révéler les qualités urbaines de cette rue et la végétaliser». Selon la «Tribune de Genève», l’idée a séduit une commission du Conseil municipal et un crédit d’études pourrait être prochainement voté.