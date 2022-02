Foyer de Mancy – Le PLR veut que le Conseil d’Etat assume collectivement

La perquisition du foyer pour jeunes autistes de Mancy et l’interpellation de trois collaborateurs lundi ont rallumé le feu dans le monde politique genevois. Mardi, par voie de communiqué, le parti libéral-radical (PLR) a demandé à ce que la conseillère d’Etat chargée de l’Instruction publique, Anne Emery-Torracinta, soit dessaisie de «tout ce qui relève du foyer». Les libéraux-radicaux s’insurgent du fait que «les personnes qui sont à l’origine des faits survenus en 2021 et ayant entraîné une plainte de la mère de l’enfant empoisonné travaillent toujours dans le foyer».

Prendre la mesure de la gravité des faits

«Il y a un vrai problème, nous ne pouvons pas laisser Anne Emery-Torracinta le gérer seule», poursuit Yvan Zweifel du PLR, pour qui «dans l'urgence, la magistrate ne maîtrise plus ce dossier». Selon lui, le Conseil d'Etat doit prendre la mesure de la gravité des faits et prendre collectivement en charge l'affaire du foyer de Mancy. «Pourquoi pas en désignant une délégation», suggère l’élu, qui se défend de toute instrumentalisation politique.

Instrumentalisation dénoncée

Un avis que ne partagent pas les partis de gauche et du centre. Lydia Schneider Hausser, présidente du parti socialiste genevois accuse le PLR de «surfer sur la vague». Elle assure que les socialistes, «comme tout le monde sont atterrés par cette histoire» et demande de la sérénité, arguant qu’une enquête est en cours. Son homologue des Verts, Delphine Klopfenstein Broggini «déplore que la politique s’en mêle. La demande du PLR est une façon d’enflammer le sujet, alors qu’on devrait plutôt le traiter avec toute la sérénité et le sérieux nécessaire». La responsable des écologistes genevois juge la demande du PLR «particulièrement déplacée au vu de la gravité de la situation».