Assemblée de parti : Le PLR veut se profiler comme le parti de l’économie

«L’économie était au cœur de l’Assemblée des délégués à Dübendorf», écrit le PLR en entame du communiqué qui résume son rassemblement de ce samedi. Et pour cause: papier de position sur l’économie, discussions sur la réforme de la fiscalité de l’OCDE, «interventions de la part d’entrepreneurs libéraux-radicaux»: les thèmes de prédilection du parti ont été centraux et donnent le ton de ce qui sera sa campagne.