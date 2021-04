Vaud : Le plus grand centre de vaccination du canton ouvre ses portes à Lausanne

Le centre de Beaulieu été inauguré lundi par les autorités vaudoises et lausannoises. À terme, on pourra y procéder à 16'000 vaccinations par semaine, y compris le soir et le week-end.

1 / 6 Les autorités vaudoises et lausannoises ont inauguré le centre de Beaulieu lundi. Dom Smaz La conseillère d’Etat Nuria Gorrite et l’ensemble du Gouvernement vaudois ont décidé de se faire vacciner Dom Smaz Vincent Grandjean, chancelier de l'Etat de Vaud Dom Smaz

Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la Santé et de l’Action Sociale, Béatrice Métraux, cheffe du Département de l’Environnement et de la Sécurité, et Grégoire Junod, syndic de Lausanne, ont inauguré lundi le Centre de vaccination de Beaulieu. Se réjouissant de pouvoir offrir aux résidentes et résidents du canton une infrastructure d’une capacité à terme de quelque 16'000 vaccinations par semaine, ils ont souligné l’intérêt de la population.

Ruée des quinquagénaires et sexagénaires

Ouvertes depuis le 14 avril à midi, les inscriptions ont connu un vif succès, notamment auprès de la catégorie des 50-65 ans, à laquelle la vaccination est désormais ouverte. Le premier jour, le site d’inscription en ligne www.coronavax.ch a reçu 60'000 visites, la hotline vaccination (058 715 11 00) 11'000 appels, et après 3 heures, la première semaine était entièrement remplie, y compris les soirs (le centre vaccine du lundi au samedi de 8h à 22h) et le dimanche (de 9h à 16h).

Cette ouverture coïncide avec celle d’un autre centre de vaccination à grande échelle en Suisse romande, celui de Palexpo à Genève.

Les conseillers d’État se font vacciner En marge de cette inauguration, le Conseil d’État a fait savoir aujourd’hui que l’ensemble de ses membres ont choisi de se faire vacciner, dès le moment où leurs catégories d’âges respectives y seront autorisées. «Le Conseil d’État affirme ainsi toute sa confiance dans l’efficacité et la sécurité des vaccins autorisés dans notre pays», conclut le communiqué.